Kosovo-Serbia: in corso blocco traffico a valico di Merdare

- E' in corso un blocco del traffico al valico amministrativo di Merdare, tra il Kosovo e la Serbia. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui l'iniziativa è stata presa dall'Associazione che raggruppa i cittadini serbi rifugiati del Kosovo. Secondo quanto riportato, nonostante fosse stato annunciato che il blocco di tre ore avrebbe riguardato solo i veicoli di cittadini albanesi provenienti dal Kosovo, la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni. L'associazione, che ha sede nella città di Kursumlija, ha annunciato che bloccherà il passaggio settimanalmente, ogni lunedì, finché non cesserà la campagna di "terrore e crudeltà" delle autorità kosovare contro i serbi. La polizia del Kosovo ha invitato i cittadini a utilizzare altri valichi.(Seb)