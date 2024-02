Speciale difesa: Kosovo, la Germania invierà altri 160 militari in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania invierà altri 160 militari in Kosovo, dove schiera già un contingente di circa 90 effettivi inquadrati nella Forza della Nato per la stabilizzazione del Paese (Kfor). È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante la sua visita a Pristina. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, a maggio prossimo i militari tedeschi in Kosovo aumenteranno a 250 su un limite massimo di 400. “Si tratta di un impegno chiaro”, ha affermato Pistorius, aggiungendo che la Germania lavora per la sicurezza e l’integrità territoriale del Kosovo, mentre vuole assumersi la responsabilità nella regione. I piani del ministero della Difesa di Berlino prevedono l'invio nel Paese dei Balcanci occidentali di una compagnia di sicurezza formata da 90 effettivi e di circa 70 unità di personale di supporto. La compagnia avvicenderà le truppe austriache che si ritireranno da Kfor. Come nota “Der Spiegel”, l'annuncio di Pistorius non è rivolto soltanto al Kosovo e alla Nato, ma si colloca in un quadro geopolitico più ampio. Secondo il ministro della Difesa tedesco, infatti, la situazione nel Paese non deve peggiorare a fronte delle tensioni con la Serbia. Inoltre, la Russia ha sempre avuto “interessi molto forti” nei Balcani occidentali. Per tale motivo, ha sottolineato Pistorius, è ancora più importante “inviare segnali chiari a Mosca”. Intanto, la compagnia di sicurezza destinata in Kosovo viene addestrata alle operazioni di “controllo della folla e delle sommosse” al fine di essere capace di tenere separati gruppi violenti durante le manifestazioni o impedire assalti a edifici. Il personale di supporto sarà impiegato nei settori della logistica, dell'approvvigionamento e dei servizi medici. I piani per aumentare il contingente tedesco in Kosovo risalgono al 2022, con il governo federale impegnato a espandere l’influenza della Germania nei Balcani occidentali promuovendo l'avvicinamento dei Paesi della regione all'Ue. (Geb)