Kosovo: Gervalla, tolleranza e coesistenza religiosa sono nostri valori

- La ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, ha ribadito che il Kosovo è un esempio in Europa di coesistenza religiosa senza conflitti. La ministra ha così risposto a una domanda durante un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato. “Sono orgogliosa di dire che, nei secoli, ovunque ci siano stati albanesi, non solo in Kosovo, non ci sono stati conflitti religiosi. Noi siamo un Paese cattolico per tradizione, poi siamo stati occupati dall’Impero ottomano, e in questo periodo molte persone hanno aderito alla religione musulmana”, ha detto Gervalla, che ha spiegato di aver vissuto per trent'anni in Germania dopo che la famiglia è stata perseguitata dal regime jugoslavo. “In Germania ho imparato che la religione può essere motivo di conflitto ma dai nostri nonni abbiamo imparato che non c’è peccato maggiore del mancato rispetto delle altrui religioni”, ha detto Gervalla. (Res)