Balcani: Gervalla, problemi nel nord del Kosovo all’attenzione del governo di Pristina

- Molte problematiche nei quattro comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba, “non soltanto le elezioni”, vengono sottoposti all’attenzione del governo di Pristina per trovare delle soluzioni. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, rispondendo alle domande dei deputati durante un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato. “Ma il vero tema è l’influenza che il presidente serbo Aleksandar Vucic esercita su questi comuni. Vucic è stato ministro della Propaganda di Milosevic. E’ stato il successore del cosiddetto Partito socialista dopo che Milosevic è stato portato all’Aia. E’ la vecchia Serbia, non la nuova. E’ la Serbia degli anni ’90, e l’attuale dialogo è un deja-vu degli anni ’90”, ha spiegato Gervalla, secondo cui le autorità serbe “sono sotto l’influenza della Russia e non cambieranno fino a che non saranno costretti a farlo”. A proposito delle elezioni amministrative al nord, i cui risultati sono stati contestati per la bassa affluenza e la mancata partecipazione dei rappresentanti serbi, la ministra ha osservato che “sono state regolari, ma non siamo ingenui, e sappiamo che con un’affluenza sotto al 10 per cento dobbiamo ripensare la base politica”. Gervalla ha ricordato che al momento è in corso la verifica delle firme della petizione lanciata dalla popolazione serba per chiedere la destituzione dei sindaci di etnia albanese. “Abbiamo comunicato ai nostri partner che ci sono delle modalità legali per ripetere le elezioni. Il comitato elettorale ha dato il via libera, ma esiste un’altra modalità, che sta avendo luogo, la petizione. E’ avvenuta, è stata accolta, ora le firme vengono esaminate e ci sarà un iter giuridico normale che porterà alla ripetizione delle elezioni”, ha detto Gervalla. (Res)