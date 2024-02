Kosovo-Serbia: Gervalla, progressi solo dopo firma di Belgrado su tre documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pristina è pronta ad “andare avanti” nelle trattative con Belgrado se la parte serba apporrà tre firme ad altrettanti documenti: l’Accordo di base, quello di attuazione relativo allo stesso accordo e la bozza di statuto per l’associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, rispondendo alle domande dei deputati italiani durante un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato a Roma. “Il nostro primo ministro (Albin Kurti), in un incontro con Scholz, Meloni e Macron ha precisato che se l’Ue porta (il presidente serbo Aleksandar) Vucic a firmare questi tre accordi allora metteremo da parte tutto il resto, ma senza le firme non possiamo andare avanti”, ha detto Gervalla a proposito del nuovo Piano europeo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, dell’accordo firmato a Ocrida per l’attuazione dello stesso piano e della bozza di statuto per la formazione di un’associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. (Res)