Kosovo: portavoce Ue, cammino integrazione rischia di subire ritardi, dialogo rimane priorità

- Il portavoce dell’Unione europea, Peter Stano, ha affermato oggi - nel corso del briefing di metà giornata - che il cammino del Kosovo verso l’integrazione Ue rischia di subire un ritardo a causa di quelle che Stano ha definito “azioni unilaterali” da parte del Kosovo. Stano ha fatto appello a Serbia e Kosovo chiedendo ai due Stati di "concentrarsi sull’attuazione degli obblighi" derivanti dagli accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’Ue. “Il dialogo continua e noi continuiamo il nostro lavoro per aiutare le parti a iniziare, finalmente, ad agire con spirito costruttivo e ad andare avanti – ha detto -. Non temiamo nessun blocco, anzi non temiamo nulla. Ma temiamo che i cittadini del Kosovo e della Serbia possano rimanere esclusi da ciò che invece è importante per loro, e cioè il processo di integrazione”. (Beb)