Rai: Bergesio (Lega), da Pd vergognoso linciaggio dopo anni di occupazione

- "Vergognoso linciaggio del Pd, che dopo aver spadroneggiato per decenni in Rai - scrivendo pagine vergognose di occupazione militare in tutte le poltrone possibili - ora non si dà pace perché è all'opposizione e chiede riforme che non ha mai fatto. L'ipocrisia e la malafede dei dem sono sconcertanti". Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza Rai, replicando alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)