Sisma 2016: Croce rossa italiana ad Arquata per nuovo palazzetto dello Sport (2)

- Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha osservato: "La ricostruzione, come un grande puzzle dove ogni volta che riusciamo a far partire un cantiere, è un pezzo del puzzle che torna al suo posto, quindi questa occasione rappresenta un segnale significativo. Un aspetto anche emotivamente molto importante per la comunità di Arquata che è uno dei Comuni più colpiti dal sisma del 2016, perché la prospettiva di avere fra un anno un palazzetto dello Sport a completamento di una scuola e del borgo potrà sicuramente essere un elemento attrattivo rispetto alla voglia di rientro delle comunità e a una speranza di accelerare e accorciare più possibili i tempi del completamento della ricostruzione. È un segnale importante che si aggiunge ai numeri registrati dall'Usr sulla ricostruzione privata, oltre un miliardo di euro erogato ai privati nel 2023, alle infrastrutture che sono in progettazione e in via di appalto per potenziare questo territorio, al piano di ricostruzione pubblica con tutti i cantieri che sono partiti e dovranno partire nei prossimi mesi, credo che questo sia un grande lavoro di squadra di tutti coloro che in questi anni si sono impegnati per dare il massimo". L'opera - continua la nota - sarà realizzata grazie ad una collaborazione tecnico-economica tra la Struttura commissariale e la Croce rossa italiana; i fondi utilizzati dalla Croce rossa italiana sono frutto delle donazioni di Poste italiane e dell'associazione "Io ci sono" onlus. Sono undici le strutture completate dalla Croce rossa italiana nelle aree interessate dal sisma del 2016, altre due saranno completate entro la fine del 2024 e due entro il 2025. (Com)