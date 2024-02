Lazio: Rocca, impegno per proteggere giovani dal cyberbullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia, la rete, i social media "sono strumenti indispensabili. Tuttavia, espongono le ragazze e i ragazzi a dei rischi che abbiamo il dovere di prevenire e di affrontare. In occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, desidero sottolineare l'impegno della Regione Lazio per un uso sicuro e consapevole della rete". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Con il progetto "A scuola connessi: navighiamo in sicurezza", "raggiungeremo oltre 40 istituti scolastici, coinvolgendo centinaia di studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata in seminari e giornate di educazione per un coretto uso del mondo virtuale e digitale - aggiunge Rocca -. Il rischio è che, pur essendo iperconnessi, i nostri giovani restino sempre più soli. Non lo permetteremo", conclude Rocca. (Rer)