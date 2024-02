Ucraina: Porta (Pd), aiutarla per arrivare ad una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, purtroppo, siamo ancora nella situazione di dover sostenere l'Ucraina contro l'aggressore e lo facciamo con convinzione ma non possiamo rinunciare a spingere il governo a cercare con tutte le forze strategie adeguate per l'avvio dei negoziati". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Fabio Porta, intervenendo nell'Aula di Montecitorio a nome del Pd sul decreto che proroga la "Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina". "Signor presidente - ha sottolineato il parlamentare - oggi la democrazia globale è in crisi a causa dei conflitti nei vari teatri internazionali e quello dell'Ucraina è fondamentale per il futuro delle nostre democrazie, per riaffermare il diritto ad esistere come Paese. La nostra risposta obbedisce ad un altro diritto che si affaccia sulla scena globale e cioè il diritto emergenziale per il quale siamo chiamati a continuare a non rimanere impassibili di fronte all'aggressione russa verso l'Ucraina e aiutarla a difendersi come abbiamo fatto sin dall'inizio e come dobbiamo continuare a fare, in maniera unitaria a livello europeo, sul piano politico, militare ed economico, per fare in modo che l'Ucraina possa trovarsi al tavolo delle trattative in condizioni paritarie per negoziare una pace giusta". Porta ha aggiunto: "Aiutiamo l'Ucraina guardando al mondo e a noi stessi per riaffermare il valore della democrazia che non è una sconosciuta ma quella grande forma di convivenza che è nata proprio dal pensiero politico europeo! Allora questo provvedimento è un atto che si inserisce in questo solco, si inserisce nella nostra ricerca di pace e sicurezza, è un contributo alla storia avendo davanti, con il cuore e la mente, la prospettiva della pace". (Rin)