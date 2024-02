Agricoltura: venerdì protesta a Roma con 1.500 persone e 10 trattori, nessun corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì mattina la manifestazione degli agricoltori a Roma. Circa 1500 persone con 10 trattori si ritroveranno in piazza San Giovanni per un sit-in. La questura di Roma, infatti, ha autorizzato per venerdì mattina, una protesta in forma statica in pizza San Giovanni, con la partecipazione di 1500 persone e la presenza di soli 10 trattori. Respinta la richiesta avanzata dagli agricoltori che stanno ammassando trattori nei presidi intorno alla Capitale, per sfilare con i mezzi agricoli nelle vie del centro.(Rer)