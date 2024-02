Governo: Lollobrigida, raramente chi ha il tricolore è un pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi “ha il tricolore raramente è un pericolo”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita a Berlino per la fiera Fruit Logistica, in corso nella capitale della Germania da oggi al 9 febbraio. In questo modo, l’esponente del governo ha commentato le proteste degli agricoltori in corso in Italia. Al riguardo, Lollobrigida ha evidenziato che esecutivo, allevatori e contadini si trovano “dalla stessa parte in nove cose su dieci”. L’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) ha poi osservato che “niente nella piattaforma” degli agricoltori fa pensare a “posizioni contro il governo”. Quelle contro l’esecutivo sono “posizioni farneticanti di alcuni”. Il ministro ha sottolineato di non avere “alcun problema con le manifestazioni democratiche”. Allo stesso tempo, Lollobrigida ha avvertito che “l’unico rischio” è rappresentato da quanti intendono “cavalcare” la mobilitazione degli agricoltori per fomentare disordini, muovendo da “posizioni faziose”. L’esponente del governo ha, infine, espresso l’auspico che non venga dato “ulteriore spazio” a chi cerca di sfruttare la protesta per ottenere “notorietà”. (Geb)