© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo in prima linea per aiutare i civili a Gaza: la Farnesina ha coordinato una delicata missione a Rafah per evacuare bambini palestinesi feriti, accolti sulla nave Vulcano e arrivati con l'Aeronautica italiana per essere curati in Italia. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X. "Continuiamo a lavorare per la pace in Medio Oriente", ha aggiunto. (Res)