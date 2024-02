Argentina-Israele: Milei firma accordo per lo sviluppo di programmi di innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, Javier Milei, ha firmato un accordo con la fondazione Israel Latin American Network"(Ilan), nel quadro della sua visita in Israele. Lo rende nota un comunicato del governo di Buenos Aires. Secondo il documento, la società Ilan è impegnata nello sviluppo di programmi di innovazione tecnologica legati a Israele per migliorare la vita delle persone. Secondo il contratto firmato, tra le attività che la società svilupperà c'è l'assegnazione di premi per l'innovazione che riconosceranno gli innovatori universitari e imprenditoriali argentini e l'incontro di innovatori e accademici provenienti da Argentina, Israele e America latina per rafforzare i legami e favorire i legami di amicizia tra i due Paesi e le loro leadership. (Abu)