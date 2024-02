Mes: Conte scrive a Fontana, compromessa imparzialità, sciolga giurì d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ha consegnato nelle mani del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e per conoscenza al presidente della commissione, Giorgio Mulè, una lettera in cui chiede l'immediato "scioglimento della commissione". È quanto si apprende da fonti del M5s. La decisione è stata assunta dopo aver appreso dalle agenzie di stampa le dimissioni dei deputati Filiberto Zaratti e Stefano Vaccari, membri componenti della commissione speciale. Sulla base di quanto è stato ricostruito, il leader del Movimento cinque stelle ha appreso - con grave sconcerto - che sono venuti a mancare i presupposti di terzietà e la "possibilità di pervenire a una ricostruzione imparziale", scevra da strumentali interpretazioni di mero carattere politico. Il giurì d'onore è stato richiesto dallo stesso Conte per accertare quelle che l'ex premier ha definito "le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", in Aula, sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) (Rin)