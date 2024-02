Azerbaigian: risultati preliminari, presidente uscente Aliyev rieletto con oltre il 54 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 54,47 per cento delle schede scrutinate, il presidente uscente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha stravinto le elezioni presidenziali conquistando il 92,1 per cento dei voti. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale, secondo cui dietro Aliyev si sono classificati Zahid Oruj 2,20 per cento), Gudrat Hasanguliyev (1,78 per cento), Razi Nurullayev (0,79 per cento), Elshad Musayev (0,66 per cento) e Fuad Aliyev (0,48 per cento). Secondo i primi exit poll diffusi in precedenza da Oracle Advisory Group, Aliyev avrebbe invece ottenuto il 93,9 per cento dei voti, mentre secondo il Centro di ricerca sociologica il capo dello Stato uscente conquisterebbe il 92,4 per cento. Il centro di monitoraggio Rey attesta invece Aliyev al 92,6 per cento. (Rum)