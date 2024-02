Ucraina: Casa Bianca, Russia continua gli attacchi perché sa che gli aiuti sono bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle Forze armate ucraine stanno prendendo “decisioni difficili” sul campo di battaglia, e le autorità di Kiev sono “preoccupate” per le forniture di munizioni e sistemi di difesa aerea. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La Russia lo sa bene, ed è per questo che continua a lanciare attacchi missilistici: vogliono costringere Kiev ad utilizzare armamenti e forniture che per ora non saranno sostituiti”, ha detto. (Was)