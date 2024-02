© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia in ricordo del Vice Brigadiere di Polizia Pietro E. Lungaro e degli agenti Emilio Scaglia e Giovanni Lupis, uccisi dai nazifascisti, e alla posa delle pietre d'inciampo in loro memoria davanti alla Questura.Roma, via di San Vitale, 15. Ingresso da via Genova angolo via di San Vitale (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà presente alle operazioni di sgombero e rimozione dei rifiuti presso l'ex Mattatoio di Testaccio. L'intervento sarà svolto dalla Polizia Locale di Roma Capitale, l'Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) in collaborazione con Ama.Roma, Largo Dino Frisullo (ore 12) (segue) (Rer)