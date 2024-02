Egitto-Italia: Meloni contatta al Sisi, focus su tensioni regionali e cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi una telefonata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per colloqui "sul rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia ed Egitto alla luce degli sviluppi internazionali e regionali", in particolare per quanto riguarda la situazione nella Striscia di Gaza e il rischio di escalation del conflitto in Medio Oriente. Lo riferisce la presidenza egiziana in una nota diffusa via Facebook. Le parti hanno parlato "dell'escalation a cui sta assistendo la regione", con Al Sisi che ha "passato in rassegna gli sforzi egiziani per comunicare con tutte le parti per raggiungere per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, in modo da evitare un ulteriore espansione del conflitto". Il presidente egiziano ha ribadito "l'impegno dell'Egitto nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza" e ha sottolineato "l'importanza di compiere progressi tangibili per calmare la situazione e avanzare verso una soluzione basata sul principio dei due Stati", uno israeliano e l'altro palestinese. Si tratta della seconda conversazione telefonica tra Meloni e Al Sisi in pochi giorni, dopo il colloquio tra i due leader avvenuto lo scorso 26 gennaio. (Cae)