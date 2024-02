Agricoltura: Foti (Fd'I), verso rimodulazione Irpef per piccoli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre ricordare come il ministro Lollobrigida ha già incontrato gli agricoltori a Verona e a Avezzano. Proprio oggi alla Camera si è legiferato che l'agricoltore è un difensore dell'ambiente. Una legge importante già approvato al Senato. In merito al gasolio, nel 2015 sono stati introdotti i Sad (Sussidi ambientalmente dannosi) qualificati. Vi era la necessità di togliere le agevolazioni sul gasolio: il governo italiano li ha mantenute mentre il governo francese e tedesco le ha tolti". Lo ha dichiarato a "Prima di domani", su Rete4, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Circa il criterio della reciprocità ovvero i prodotti agricoli che vengono da Paesi extracomunitari e fanno concorrenza sleale a eccellenze italiane sul nostro mercato, è la commissione europea che deve incidere - ha aggiunto il parlamentare -. Sull'Irpef, quando si chiude la legge di Bilancio si provvede immediatamente al proroga termini: ci sono emendamenti dei partiti della maggioranza, ma anche di Italia viva e del Pd che chiedono una ridefinizione. La strada verso la quale si sta andando è una rimodulazione dell'Irpef per tutelare i piccoli agricoltori".(Rin)