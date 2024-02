Regno Unito: Sunak attacca Starmer sui transgender, ma viene travolto da un “effetto boomerang” in aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Starmer ha immediatamente ammonito Sunak, dicendo: "Con tutte le settimane in cui ha potuto dire queste parole, ha scelto di farlo mentre la madre di Brianna è presente alla Camera. Vergogna". Diversi deputati delle file dell’opposizione hanno presso spunto dalle dichiarazioni del leader laborista e protestato per la battuta di Sunak. Lo stesso Starmer ha incontrato Esther Ghey dopo il dibattito in aula commentando l'incontro su X: "Ammiro assolutamente la sua forza e il suo coraggio di fronte a un dolore così inimmaginabile, mentre fa una campagna per assicurarsi che nessun genitore debba passare quello che ha passato lei". "Il partito laborista lavorerà con attivisti e genitori come Esther per garantire ai bambini e ai giovani il supporto per la salute mentale di cui hanno bisogno. È ciò che Brianna e la sua famiglia meritano" ha concluso Starmer. (Rel)