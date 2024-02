Senato: Sbrollini (Iv), nuovi elenchi e formazione per professioni montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Cultura del Senato "ha incardinato il disegno di legge presentato dal nostro capogruppo Enrico Borghi sulle professioni della montagna. Un passo importante per un provvedimento che serve a modernizzare e riordinare le figure professionali legate alla montagna. Come ho spiegato nella relazione, elementi qualificanti sono l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e la garanzia di un corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale". Lo afferma la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, componente della commissione Cultura del Senato. "Il testo tiene conto di come si sono sviluppate negli ultimi anni le nuove professioni di montagna: guide escursionistiche, vulcanologiche, canyoning, maestri di arrampicata - aggiunge la parlamentare -. Ringrazio il collega Borghi per lo straordinario lavoro svolto. Seguiremo l'iter perché questo provvedimento vada in porto". (Rin)