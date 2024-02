Gaza: Mezzaluna rossa palestinese, forze Israele uccidono operatore sanitario a Gaza City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operatore sanitario della Mezzaluna rossa palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti a causa degli spari delle Forze di difesa di Israele (Idf), nell'area tra l'ospedale battista Al Ahli e l'ospedale Al Shifa di Gaza City. Lo ha riferito la stessa Mezzaluna rossa sul suo profilo X (ex Twitter). “Ciò è avvenuto dopo che una squadra di ambulanze della Mezzaluna rossa proveniente dal sud della Striscia di Gaza si è diretta a Gaza (City) per una missione umanitaria per evacuare diverse persone ferite”, si legge su X. (Res)