Catania: Renzi, su violenza a 13 enne, da Governo solo frasi di circostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda della ragazzina di 13 anni violentata da 7 ragazzi immigrati, al governo "non hanno aperto bocca, se non frasi di circostanza, Salvini non ha chiesto le dimissioni di nessuno. Pensate cosa avrebbero detto se fosse accaduto 10 anni fa durante il nostro governo". Lo ha detto il leader di italia Viva, Matteo Renzi, alla presentazione del suo libro "Palla al centro" alla sede di Confcommercvio di Milano. "Anche perché - ha ironizzato - di chi chiederebbe le dimissioni, della presidente del Consiglio? Gli garberebbe, ma non ce la fa". Rivolgendosi al pubblico ha poi concluso "immaginate se fosse successo a Milano cosa avrebbero detto di Sala". (Rem)