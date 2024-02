Caso Salis: Renzi, se Meloni sovranista dica a Orban di rispettare stato diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni "non dice nulla di una cittadina italiana nelle carceri ungheresi da mesi: se questa ha partecipato al pestaggio di cui è accusata è giusto che paghi. Ma dopo un anno di detenzione, dico solo che se sei una sovranista, puoi alzare la mano e chiedere al tuo amico Orban di rispettare lo stato di diritto. E se non lo fa non prende i nostri soldi perché noi abbiamo dato soldi a ungheresi e polacchi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla presentazione del suo libro "Palla al centro" alla sede di Confcommercio di Milano. (Rem)