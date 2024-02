Ucraina: Della Vedova (Più Europa), sostegno anche ricorrendo a riserve congelate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- “Voglio cominciare citando il presidente Zelensky, che intervistato qualche giorno fa dal direttore del Tg1 dice ‘Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori. Combattiamo contro terroristi che hanno uno dei più grandi eserciti del mondo, non bastano le munizioni ma servono mezzi tecnici moderni’. E ancora: ‘La gente si abitua alla guerra, però quando la guerra arriva a casa tua è impossibile abituarsi, e anche inammissibile, altrimenti hai perso, hai perso la guerra, hai perso te stesso, hai perso la casa, hai perso la famiglia. Stesso discorso vale per l’Europa: la guerra può arrivare da voi. Ogni tanto i politici dicono che non è detto che la guerra verrà, ma se non è detto che verrà, non è neanche detto che non verrà’. La richiesta di Zelensky è molto semplice: l’Ucraina ha bisogno di mezzi e strumenti per fronteggiare Putin, e noi sappiamo che il nostro investimento sulle libertà dell’Ucraina è un investimento sulla libertà dell’Europa e dell’Occidente”. Lo ha affermato, in Aula a Montecitorio, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, nel corso della discussione sul decreto legge Ucraina. “Voglio tornare su un tema che Più Europa, assieme a Azione e Italia viva ha inserito in una risoluzione in occasione delle comunicazioni di Crosetto, risoluzione che ha avuto il consenso del governo e che è stata approvata a larghissima maggioranza: la confisca delle riserve monetarie russe nei paesi del G7 - ha aggiunto il parlamentare -. Questo è un tema che io mi auguro l’Italia, da presidente del G7 possa portare all’ordine del giorno, soprattutto ora che Biden ha rotto gli indugi. In questo capitolo ricomprenderei il sostegno alla resistenza bielorussa: io credo che i fondi bielorussi congelati nel quadro delle sanzioni debbano essere utilizzati per chi si oppone a che la Bielorussia diventi definitivamente un protettorato putiniano nel cuore geografico dell’Europa”. (Rin)