- “Una sorella che guida un partito c’è solo in Italia e in Corea del Nord. Io non attacco sulla famiglia, ma la mia è stata massacrata da Giorgia Meloni e dai suoi colonnelli senza che sia mai arrivata una scusa”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla presentazione del suo libro "Palla al centro" alla sede di Confcommercio di Milano. (Rem)