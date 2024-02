© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante persone oggi a Roma contro l'occupazione della Rai e per la libertà di stampa. È in gioco la democrazia. La tv pubblica è un bene che appartiene a tutti. Basta attacchi ai giornalisti, basta al racconto di un'Italia paese dei balocchi". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.(Rin)