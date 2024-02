Bper: utile netto in crescita a 1,52 miliardi nel 2023, per Montani è “anno da incorniciare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato “un anno da incorniciare”, perché, “in un quadro macroeconomico caratterizzato da tensioni geopolitiche che hanno introdotto elementi di incertezza, la banca è riuscita a conseguire risultati eccellenti”. Esprime soddisfazione l’Ad di Bper Banca, Piero Luigi Montani, che nel corso della conference call sui risultati consolidati del gruppo al 31 dicembre 2023, ha spiegato come nell’anno appena trascorso il gruppo sia riuscito a “portare a termine tutte le azioni previste dal piano industriale 2022-2025", concludendo dunque il percorso con circa due anni di anticipo e portando a casa un risultato che è “motivo di orgoglio”. Bper Banca ha chiuso il 2023 con un utile netto consolidato pari a 1.519,5 milioni di euro (+4,87 per cento), dopo aver spesato nell'anno 161,2 milioni relativi ai contributi ai fondi sistemici. La banca ha dimostrato forza anche nel quarto trimestre 2023, confermando i risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, con un utile netto pari a 432,4 milioni di euro. Il margine di interesse si attesta a 3.251,8 milioni di euro, (+78,1 per cento rispetto all’anno precedente), in crescita per otto trimestri consecutivi grazie in particolare all'incremento dello spread commerciale conseguente al rialzo dei tassi di interesse, al limitato impatto sul costo dei depositi e al contributo derivante dal portafoglio di investimenti. Nel quarto trimestre 2023 il dato è pari 870,3 milioni, in rialzo del 4,0 per cento rispetto al trimestre precedente. (segue) (Rin)