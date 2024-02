Bper: utile netto in crescita a 1,52 miliardi nel 2023, per Montani è “anno da incorniciare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni nette sono pari a 2.010,4 milioni di euro, in aumento del 3,5 per cento rispetto al 2022. Nel quarto trimestre 2023 il dato risulta pari a 529 milioni in aumento dell'8,9 per cento rispetto al trimestre precedente. Tale dinamica è attribuibile, in particolare, al solido contributo derivante dalle commissioni riferibili all'attività bancaria tradizionale, in aumento del 2,0 per cento sul 2022; positivo anche il contributo delle commissioni relative alla raccolta indiretta, con un +4,9 per cento sul 2022, così come quello del comparto bancassurance, che registra un +7,5 per cento sul 2022. La raccolta diretta da clientela si attesta a 118,8 miliardi, in crescita del 3,4 per cento da fine 2022. Fra i driver principali ci sono le buone performance dei depositi vincolati (+2,1 miliardi), delle obbligazioni (+4,9 miliardi), dei certificates (+1,1 miliardi) e il positivo andamento della raccolta dei pronti contro termine (+2,1 miliardi). I crediti netti verso la clientela sono pari a 88,2 miliardi (90 miliardi i crediti lordi) in calo del 3,2 per cento rispetto al dato di fine 2022. Il consiglio di Bper ha poi approvato la proposta per la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 30 centesimi di euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola, n. 641.845 al 7 febbraio 2024), per un ammontare massimo complessivo pari a 424.755.155,40 euro. (segue) (Rin)