Bper: utile netto in crescita a 1,52 miliardi nel 2023, per Montani è “anno da incorniciare” (3)

- Il 2023 “è stato un anno particolarmente significativo in cui la Banca è riuscita a conseguire risultati eccellenti che confermano la persistente capacità di generare ricavi. Gli indicatori di rischio di credito si confermano su livelli molto contenuti e i livelli di patrimonializzazione permangono solidi”, ha sottolineato Montani, rimarcando che i risultati del 2023 “sono in linea con il nostro posizionamento di grande banca italiana”. “Stiamo lavorando con impegno costante – ha aggiunto – anche nell’avanzamento dell’integrazione delle tematiche Esg e grande è la soddisfazione derivante dal perseguimento degli sfidanti obiettivi di Piano industriale in termini di riduzione degli impatti ambientali e di gestione delle diversità”. “Sono motivo di particolare soddisfazione – ha proseguito – i recenti accordi raggiunti tra la Banca e le organizzazioni sindacali sulla ottimizzazione degli organici che consentirà, tra l’altro, l’ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell’occupazione giovanile e in un’ottica di ricambio generazionale a supporto delle varie iniziative in ambito commerciale, digitale, di intelligenza artificiale e funzioni di controllo”. “Consci delle incertezze di un complesso quadro macroeconomico – ha concluso l’amministratore delegato –, affrontiamo il 2024 con fiducia, convinti che riusciremo a confermare la qualità dei risultati ottenuti nel 2023 a beneficio di tutti gli stakeholders grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, uniti alla robusta posizione patrimoniale e di liquidità e alla solida qualità del credito”. (Rin)