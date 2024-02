Porti: Ferrante, governo impegnato per contrastare crisi mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 gennaio scorso "si è tenuta una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima (Cism) nel corso della quale è stata data evidenza della situazione in Israele e nel mar Rosso" e "si è ritenuto di confermare i livelli di sicurezza già stabiliti in precedenza". Con "una riunione con i presidenti delle Autorità di Sistema portuale assieme al presidente dell'Associazione dei porti italiani, le Associazione dei terminalisti e degli armatori, le Associazioni dei servizi tecnico nautici e delle imprese dei lavoratori portuali", "si è stabilito di istituire un Tavolo permanente di ascolto per monitorare l'andamento degli eventi e il loro impatto sulla portualità italiana e sugli approvvigionamenti provenienti dalla rotta nel mar Rosso". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo ad una interrogazione in commissione Trasporti alla Camera dei deputati. È stata sottolineata "la necessità di salvaguardare i lavoratori che operano sulle navi che percorrono quelle tratte", ed è stato chiesto al ministero "di raccogliere dati di dettaglio finalizzati all'eventuale attivazione di misure di intervento a supporto delle imprese del settore nel caso lo scenario non dovesse migliorare. È prevista, a breve, la convocazione di una nuova riunione per il monitoraggio della situazione e la valutazione dei dati raccolti. Sono allo studio interventi volti a prorogare le misure di sostegno alle imprese che effettuano operazioni e servizi portuali per tutto il 2024 e quelle per il sostegno degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria esercenti attività nelle aree portuali ove insistono linee ferrate di connessione agli scali fino al 2026. Il governo - ha concluso Ferrante - è impegnato su ogni fronte, dalle misure per l'eventuale incremento del costo dei materiali alla tutela della strategicità dei nostri porti, per salvaguardare gli interessi del comparto e più in generale del sistema Paese".(Rin)