Gaza: Usa, deputati bipartisan chiedono le dimissioni di Guterres e del direttore Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di deputati statunitensi ha chiesto al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, di chiedere pubblicamente le dimissioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e del direttore dell’Agenzia Onu per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, dopo le recenti accuse in merito al coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco sferrato da Hamas contro Israele, lo scorso ottobre. In una lettera inviata oggi al capo della diplomazia statunitense, i deputati hanno anche espresso preoccupazione in merito alle valutazioni espresse dalle agenzie di intelligence israeliane, in base alle quali il 10 per cento circa dei 13 mila dipendenti dell’Unrwa nella Striscia di Gaza avrebbe legami di qualche tipo con Hamas. “Non possiamo più affidare all’agenzia il compito di mantenere la pace e la sicurezza nella regione: abbiamo anche perso la fiducia nei confronti del segretario generale, Antonio Guterres, e nella sua capacità di fare in modo che le Nazioni Unite si trovino a sostenere l’attività di gruppi terroristici”, si legge nella lettera, firmata dai deputati Josh Gottheimer, Don Bacon, Anthony D’Esposito, Don Davis, Brian Mast, Cory Miller, Jared Moskowitz, Brad Schneider, Michelle Steel, Haley Stevens, Claudia Tenney e Ritchie Torres. (Was)