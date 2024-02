Francia: incontro tra Macron e Attal all'Eliseo, focus su restanti nomine del rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Gabriel Attal hanno avuto un nuovo incontro all'Eliseo per discutere delle restanti nomine ancora da decidere nell'ambito del recente rimpasto di governo. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Francois Bayrou, leader del partito centrista Movimento Democratico e alleato della maggioranza del presidente Macron non entrerà al governo secondo i media francesi. "BfmTv" spiega che in occasione di queste nuove nomine la ministra dello Sport e dell'Istruzione, Amelie Oudea-Castera potrebbe lasciare la squadra di governo a causa delle forti polemiche che in queste ultime settimane l'hanno coinvolta per aver iscritto i suoi due figli ad una scuola privata. Francia: incontro tra Macron e Attal all'Eliseo su restanti nomine del rimpasto.(Frp)