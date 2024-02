Mes: Cecchetti (Lega)-Colucci (Nm), stupiscono dimissioni Avs e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condividiamo le parole del presidente Mulè e, come lui, siamo stupiti dalle dimissioni dei colleghi Vaccari e Zaratti e fatichiamo non poco a comprenderne le motivazioni. Sino ad oggi, infatti, il confronto in commissione si era svolto in in clima molto positivo, di dialogo costruttivo nel rispetto delle legittime posizioni. Stupisce che questa decisione sia stata presa proprio in conclusione dei lavori, peraltro senza nessun segnale che potesse anticipare le intenzioni dei rappresentanti di Alleanza verdi e sinistra e Partito democratico, e dopo un percorso largamente condiviso nella forma e nella sostanza”. Lo affermano i deputati Alessandro Colucci (Noi moderati) e Fabrizio Cecchetti (Lega), componenti del giurì d'onore della Camera. (Rin)