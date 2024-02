Brasile: surplus bilancia commerciale in aumento del 185,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato a gennaio un aumento del 185,6 per cento del surplus in comparazione con lo stesso periodo del 2023, quando la somma ha raggiunto i 2,3 miliardi di dollari. A gennaio si è registrato un surplus di 6,5 miliardi di dollari, un record per il mese. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo, Industria Commercio e Servizi (Mdic). Secondo quanto riportato dal Mdic, a gennaio le esportazioni hanno sommato circa 27 miliardi di dollari mentre le importazioni hanno raggiunto 20,48 miliardi di dollari. Tra le principali destinazioni dei prodotti brasiliani a gennaio, si confermano in primo posto la Cina, Hong Kong e Macau (7,88 miliardi di dollari, +53 per cento), seguiti dagli Stati Uniti (3,43 miliardi di dollari, +26,8 per cento), e l'Unione Europea (3 miliardi di dollari, -17,7 per cento). Nel 2023, il surplus della bilancia commerciale brasiliana ha registrato un record storico, con un surplus di 98,8 miliardi di dollari. (Brs)