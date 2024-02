Sanremo: Schlein, a Meloni dedicherei canzone "La rabbia non ti basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io dal 2009 faccio 'cronache sanremesi', è una tradizione alla quale non posso rinunciare per coerenza, perché la coerenza è importante soprattutto in politica. Compatibilmente con gli impegni di lavoro seguirò il festival di Sanremo a cui sono molto, molto affezionata. Ieri ho finito a mezzanotte a Strasburgo e non sono riuscita a sentire tutte le canzoni in gara, ma se devo pensare semplicemente ai titoli, ce n'è una in particolare che dedicherei a Giorgia Meloni, che è 'La rabbia non ti basta', perché non si governa solo con la rabbia". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del sit in del Pd davanti alla sede della Rai, a Roma. (Rin)