Agricoltura: Mattia (Fd’I), Calvani estremista cavalca strumentalmente protesta

- "Nel passato il signor Calvani, che ora sta cavalcando la protesta degli agricoltori con posizioni strumentali ed estremiste, tanto da chiedere le dimissioni del ministro dell'Agricoltura, ha avuto atteggiamenti simili anche per altri esponenti e altre forze politiche, con frasi espressioni non sempre nei confini della correttezza e della dialettica politica”. Lo ha detto Aldo Mattia, responsabile dei Dipartimento nazionale Agricoltura e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Ambiente alla Camera. “Basterebbe ricordare le frasi omofobe nei confronti di Vendola o gli attacchi contro la Presidenza della Repubblica. Uno, insomma, abituato a protestare in maniera scomposta ma non a dialogare”, ha proseguito. “Non a caso – ha aggiunto – è isolato nel movimento di protesta. Nessun altro si sognerebbe di mettere in discussione l'operato del governo Meloni e del ministro Lollobrigida che all'intero settore dell'agricoltura italiana sta facendo soltanto del bene". (Rin)