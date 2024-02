Ue: commissario Schinas, da 7 ottobre cresciuti antisemitismo e islamofobia, agire a ogni livello società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve combattere contro l'antisemitismo e l'islamofobia a tutti i livelli. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, intervenendo in un dibattito alla plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. "L'antisemitismo e l'odio online sono aumentati dal 7 ottobre scorso. Stiamo assistendo con orrore all'aumento degli incidenti antisemiti e musulmani. Bombe molotov lanciate contro le sinagoghe, stelle di David dipinte su edifici residenziali, negozi ebraici distrutti, svastiche e insulti contro cittadini musulmani dipinti con lo spray su moschee e case, tentativi di incendiare le moschee mentre le persone pregano, profanazione di cimiteri ebraici e musulmani. L'antisemitismo e l'islamofobia sono esplosi anche online. Slogan che invitano a distruggere lo Stato di Israele, a uccidere tutti gli ebrei, a glorificare il terrorismo o a chiedere che i migranti musulmani vengano uccisi o espulsi e che le donne musulmane vengano violentate. Tutto ciò è semplicemente inaccettabile. È incompatibile con tutto ciò che l'Unione Europea rappresenta, con un modello di società che non ci rappresenta e non rappresenta il nostro stile di vita europeo", ha detto Schinas. "Nell'Europa di oggi, un'Europa dell'uguaglianza, nessuna minoranza dovrebbe vivere nella paura. Indipendentemente dalla parte politica che rappresentate, dobbiamo tutti condannare inequivocabilmente questi atti di odio", ha aggiunto rivolgendosi al Parlamento europeo. "Non dimentichiamo mai che sono stati l'odio e l'antisemitismo a portare all'Olocausto. Ecco perché oggi lanciamo un'importante iniziativa per creare una rete di luoghi in cui è avvenuto l'Olocausto. Vogliamo garantire che ogni bambino in Europa conosca il capitolo più oscuro della nostra storia", ha poi spiegato. (segue) (Beb)