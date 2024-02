Ue: commissario Schinas, da 7 ottobre cresciuti antisemitismo e islamofobia, agire a ogni livello società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha continuato, la sicurezza rimane una priorità della Commissione europea. "Stiamo mettendo a disposizione ulteriori fondi per proteggere i luoghi di culto e altre strutture. A dicembre abbiamo lanciato un nuovo invito a presentare proposte con un budget totale di 30 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno dedicati specificamente a progetti di protezione dei luoghi di culto ebraici, delle scuole e degli incontri comunitari", ha spiegato Schinas. "Online, stiamo affrontando l'esplosione dell'odio razzista, antisemita e anti islamico, e stiamo lavorando con le principali piattaforme per rafforzare il codice di condotta per contrastare i discorsi di odio online il prima possibile. Abbiamo inoltre aumentato i finanziamenti per affrontare l'antisemitismo online attraverso una rete di segnalatori e verificatori affidabili in tutta l'Ue", ha poi detto all'europarlamento. "Onorevoli deputati, non siamo ingenui. Siamo pienamente consapevoli che nessuna comunicazione, nessuna strategia da Bruxelles, nessun finanziamento dell'Ue sarà mai sufficiente da solo ad affrontare vecchi pregiudizi, spesso riaccesi e orchestrati da campagne di disinformazione. Sappiamo che dobbiamo agire a tutti i livelli e coinvolgere la società nel suo complesso", ha concluso. (Beb)