Ucraina-Ue: Zelensky incontra Borrell, focus su situazione al fronte e aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Kiev un incontro tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha reso noto su Telegram lo stesso leader ucraino. Nel corso del colloquio Zelensky ha informato Borrell sulla situazione al fronte. Le parti hanno anche discusso della cooperazione tra Ucraina e Ue nel campo della sicurezza, ed in particolare della fornitura di un milione di proiettili di artiglieria per garantire la sicurezza dell'Ucraina. "In tempi di sfide straordinarie, nella nostra battaglia per la libertà, la sovranità e l'indipendenza, tutte le nazioni europee libere sono dalla parte dell'Ucraina", ha concluso il capo dello Stato. (Kiu)