Torino: Tav, attribuito appalto da 650 milioni di euro per la gestione dei materiali di scavo in Italia

- E' stato dato il via libera al contratto per la gestione e il riutilizzo delle rocce estratte durante lo scavo del tunnel di base del Moncenisio in Italia. Una gara d'appalto da circa 650 milioni di euro che è stata aggiudicata a cinque imprese territoriali e una della svizzera (Cogeis, CO.GE.FA., TRA.MA., Cavit, M.S. Plant Technology e la svizzera Hupac Intermodal). Telt ha scelto di prevedere un lotto unico italiano funzionale a gestire sia la logistica che la trasformazione dei materiali. In particolare, si stima che venga reimpiegato nell'opera oltre il 50 per cento dei 7 milioni di tonnellate di rocce estratte in territorio italiano nel corso degli scavi per la sezione transfrontaliera. Lo stesso avviene per il lotto francese che è stato affidato in ottobre. (Rpi)