Ucraina: Stoltenberg, vitale che Congresso Usa approvi sostegno a Kiev

- "È vitale che il Congresso degli Stati Uniti trovi l'accordo per garantire il sostegno all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Oggi gli alleati hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina. Non si tratta di carità, ma anche della nostra sicurezza. Una vittoria russa ci indebolirebbe e ci renderebbe meno forti non solo verso Mosca, ma anche verso la Cina, l'Iran e la Corea del Nord. Questo è importante per la sicurezza dell'Europa e per la sicurezza dell'America", ha detto. "Spendendo una frazione dei nostri bilanci militari, abbiamo aiutato l'Ucraina a distruggere una parte sostanziale della capacità di combattimento della Russia. Il nostro supporto è anche un esempio di vera condivisione degli oneri transatlantici, in cui sia l'Europa che il Nord America stanno dando un contributo critico per preservare la libertà dell'Ucraina", ha aggiunto. (segue) (Beb)