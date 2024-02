Lombardia: Cecchetti (Lega), grazie all'impegno della Lega al Governo in arrivo 319 milioni per le strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno della Lega al Governo, grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini, sono in arrivo per le strade della Lombardia 319 milioni, per effetto della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas produrrà per il 2024 e per il 2025", lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. "Queste ulteriori risorse - continua - consentiranno la realizzazione di alcuni interventi, quali ad esempio la tratta "A" della Vigevano-Malpensa: le opere oggetto di finanziamento sono quelle che hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale, e si aggiungono agli interventi connessi alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, già finanziati nell'ambito del Piano delle opere olimpiche per un ammontare complessivo pari a circa 800 milioni di euro", prosegue. "Non solo, ulteriori risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio lombardo", conclude.(Com)