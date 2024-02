Stellantis: Valentini, dialogo ma per un milione auto guardare anche ad altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per raggiungere l'obiettivo di un milione di automobili prodotte in Italia "occorrerà guardarsi attorno", è possibile, come ha detto anche il ministro Urso, che "si debba guardare anche ad altri disposti a produrre", oltre che a Stellantis. Lo ha detto Valentini Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy, a Sky economia. Valentini ha sottolineato che "abbiamo la necessità di rispettare la transizione verde e di svecchiare il parco auto che ha una quota molto alta di euro 1, 2, 3 molto inquinanti, auto spesso possedute da persone meno abbienti mentre l'auto elettrica è considerata un prodotto per ricchi. I nuovi incentivi sono tarati in particolare per i redditi più bassi, anche sulle auto a benzina e diesel, con l'obiettivo di spostare il parco auto da quelle più inquinanti a quelle meno inquinanti e andare poi verso le auto elettriche". Per quanto riguarda la necessità di "incrementare la quantità di auto prodotte - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, ci troviamo in un mercato con un produttore principale e non sempre gli acquirenti vogliono acquistare veicoli prodotti in Italia. Ma anche i produttori tedeschi sono preoccupati per la concorrenza dei cinesi: è un mercato fortemente concorrenziale con incentivi diretti e indiretti". Per il viceministro, per affrontare la questione, occorre "uscire da questa polemica, occorre ritornare a un dialogo e al Mimit abbiamo tavoli aperti". (Rin)