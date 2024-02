Lazio: Tripodi (FI), ok in aula a impegno della Regione a difesa della costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno votato oggi in Aula in Consiglio regionale del Lazio "è finalizzato a difendere la costa laziale e tutelare gli interessi dei balneari della nostra Regione. Sottolinea l'importanza di promuovere azioni volte alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, un patrimonio naturale di inestimabile valore per il Lazio". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro del Lazio, Orlando Angelo Tripodi di Forza Italia. "In particolare, nell'ordine del giorno che ho presentato all'aula si evidenzia l'importanza di farsi parte attiva presso la Conferenza Stato Regioni per il reperimento di risorse straordinarie da impiegarsi nel breve periodo per gli interventi di difesa della costa. L'obiettivo principale è quello di preservare le bellezze naturali della costa garantendo al contempo il corretto svolgimento delle attività balneari, che rappresentano un importante settore economico della Regione", conclude. (Com)