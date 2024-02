© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rappresenta "un’attrazione eterna” per la Svizzera. Lo ha affermato l’ambasciatrice elvetica in Italia, Monika Schmutz Kirgoez, prendendo parte alla presentazione del numero della rivista “Limes” dedicato alla Svizzera. Non c’è un Paese che abbia “un maggiore amore per il Made in Italy” al mondo, con consumi superiori a quelli di nazioni come Cina e India messe insieme, ha osservato l’ambasciatrice. (Res)