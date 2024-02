Violenza donne: consigliere opposizione Lazio, centrodestra privilegia ideologie retrive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su violenza donne "il centrodestra privilegia ideologie retrive a progetti che includono e guardano al futuro". Lo affermano in una nota le consigliere regionali del Lazio Marietta Tidei di Iv, Sara Battisti, Marta Bonafoni, Michela Califano, Emanuela Droghei, Eleonora Mattia del Pd, e Alessandra Zeppieri del Polo Progressista. "Indecoroso lo spettacolo messo in scena questa mattina dal centrodestra in Consiglio regionale, con la bocciatura dell’Ordine del giorno relativo ai programmi da attuare per il contrasto alla violenza sulle donne, presentato da tutte le opposizioni e che poteva avvalersi del milione di euro in più richiesto e ottenuto dagli stessi gruppi di minoranza durante la discussione in Commissione sulla manovra di bilancio dello scorso dicembre - sostengono le consigliere- Per mere e retrive motivazioni ideologiche, la maggioranza ha deciso di bocciare la proposta a firma di tutte le opposizioni con la quale si chiedeva di finanziare progetti di educazione all'affettività nelle scuole in collaborazione con i centri antiviolenza e di coinvolgere gli stessi istituti scolastici nel creare percorsi virtuosi di contrasto agli stereotipi di genere e a ogni tipo di discriminazione legata all'identità di genere e all'orientamento sessuale - sottolineano le consigliere di opposizione -. Invece di guardare alla società attuale e al futuro con sguardo aperto, moderno, libero da pregiudizi e soprattutto inclusivo, il centrodestra ha preferito una volta di più rinchiudersi dentro il proprio fortino arcaico, dimostrando per l’ennesima volta di privilegiare la propria ideologia di parte al prendersi cura delle reali esigenze del Paese e delle donne in particolare. Servirà la determinazione, l’intelligenza e il coraggio di tutte le forze progressiste per bloccare questi tentativi di ritorno al passato, che rischiano di danneggiare prima di tutto le nuove generazioni”, concludono le consigliere.(Com)