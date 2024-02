Piemonte: Cabina economica Nord Ovest, obiettivo sinergie su settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Torino il terzo incontro della Cabina economica Nord Ovest. I tre assessori regionali allo Sviluppo economico Andrea Tronzano (Piemonte), Guido Guidesi (Lombardia), e Alessio Piana (Liguria) hanno discusso delle possibili sinergie sui settori strategici di sviluppo come aerospazio, automotive, logistica, energia e microelettronica. "La strada è tracciata – hanno affermato i tre assessori - e l'obiettivo è senza dubbio ambizioso, costruire filiere interregionali su tematiche di interesse comune che permettano ai tre territori un maggiore sviluppo e nuove opportunità alle imprese. Oggi si è compiuto un ulteriore importante passo in avanti per una sinergia sempre più forte. Il prossimo incontro, che si svolgerà sempre a Torino, il 4 aprile sarà importante per concretizzare il lavoro fatto finora", hanno concluso. (Rpi)