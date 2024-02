Sanremo: Paita (Iv), Salvini venga in Aula a chiarire su Rai-Trenitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini si stupisce dell'accordo tra Rai e Trenitalia? Allora si informi e poi venga subito in Aula a chiarire chi ha pagato il collegamento in Frecciarossa tra Roma e Sanremo, quanto è costato e per quale motivo possono salire sul treno solo i dipendenti Rai e non i viaggiatori comuni". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Delle due l'una: o Salvini non conta nulla, Trenitalia la fa sotto il naso al ministro competente e risponde a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni. Oppure Salvini deve prendere atto e dire che non ha senso fare il ministro dei trasporti in queste condizioni", conclude la parlamentare. (Rin)